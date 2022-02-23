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ایران وروسيا والصين تعارض استخدام حقوق الانسان اداة ضد الدول

ایران وروسيا والصين تعارض استخدام حقوق الانسان اداة ضد الدول
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

التقى سفيرا روسيا والصين، ليفان جاغاريان وتشانغ هوا، كلا على حدة، مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية وامين لجنة حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية كاظم غريب آبادي.

العالم - ايران

وفي اللقائين اشار غريب آبادي الى التعاون والتعامل الواسع والعلاقات الاستراتيجية بين ايران وكل من روسيا والصين، مؤكدا على تنمية التعاون في المجالات القانونية والقضائية والحقوق الانسانية وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لتبادل زيارات الوفود القضائية التخصصية وتبادل الخبرات في هذا المجال.

ورحب السفير الروسي بهذا الاقتراح، مؤكدا على استمرار معارضة قرارات حقوق الانسان التي تصدر ضد ايران لاغراض سياسية معينة والاجراءات المعادية لها في هذا المجال.

واعلن مسؤولو الدول الثلاث؛ الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا والصين، معارضة استخدام حقوق الانسان اداة ضد الدول، واكدوا على استمرار وتوسيع المشاورات المشتركة على المستوى الثنائي وفي اطار المنظمات الدولية في مجال حقوق الانسان.

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ایران وروسيا والصين تعارض استخدام حقوق الانسان اداة ضد الدول

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