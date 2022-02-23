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السفارة الايرانية في اوكرانيا تنصح الرعايا الايرانيين بعدم السفر للمناطق الخطرة

السفارة الايرانية في اوكرانيا تنصح الرعايا الايرانيين بعدم السفر للمناطق الخطرة
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

نصحت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في اوكرانيا الرعايا الايرانيين المقيمين بعدم السفر الى المناطق الخطرة فيها، داعية اياهم خاصة الجامعيين منهم لمغادرة هذا البلد موقتا ان كانت لا ضرورة لاستمرار حضورهم فيه.

العالم - ايران

يتبع ..

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