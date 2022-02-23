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مخاوف من تداعيات اندلاع الحرب في اوكرانيا على لبنان

مخاوف من تداعيات اندلاع الحرب في اوكرانيا على لبنان
الأربعاء ٢٣ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

مع احتمال اندلاع الحرب في اوكرانيا هناك مخاوف من التداعيات الاقتصادية لهذة الحرب على صعيد الأمن الغذائي وتحديداً القمح الذي يستورد من روسيا الى لبنان.

العالم - لبنان

وتفيد المعلومات أن عدداً من المطاحن في لبنان توقفت عن انتاج الطحين ، ما أدّى الى نقص حاد في مادة الطحين المُخصّص لصناعة الخبز، الأمر الذي يهدّد بأزمة رغيف. فيما أشارت مصادر صحيفة "البناء" اللبنانية الى أن بعض أصحاب مستودعات القمح يرفضون تسليم المطاحن القمح بانتظار ارتفاع أسعاره العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية طمعاً بتحقيق المزيد من الأرباح.

كما توقعت مصادر اقتصادية أن ترتفع أسعار المحروقات في لبنان إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً بسبب التوتر في أوكرانيا لا سيما أن روسيا تعدّ المصدر الأول في العالم للغاز، ما قد ينعكس على الدول المستوردة للنفط والغاز ومنها لبنان الذي يعاني أزمة طاقة أصلاً.

وفيما سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً في لبنان ، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، أن لا أزمة بنزين في المدى المنظور، كاشفاً أنه خلال الساعات المقبلة أو بالأقصى الـ24 ساعة المقبلة، ستحل أزمة البواخر العالقة. ولفت إلى أن لمشكلة الأكبر اليوم هي المازوت، بسبب الطلب كبير على المادة والانقطاع المتواصل للكهرباء. وأوضح أبو شقرا، أن ارتفاع سعر النفط عالميًا بسبب الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، أثر على الوضع المحلي وتسبب ارتفاعاً بالأسعار.

واضافة الى التداعيات الاقتصادية، تأثرت الجالية اللبنانية في أوكرانيا. إذ أشار سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر، إلى أن الأزمة الأوكرانية طغت على كل الأزمات التي أصبحت ثانوية، وتداعيات هذا الضغط انعكست على وضع أبناء الجالية وخصوصاً الطلاب خلال شعورهم بخطر مشروع جراء الأزمة التي تحصل. وعن المساعي لإخراج اللبنانيين من أوكرانيا، قال: بالمغادرين الى بيروت موضوع يخصهم، ونحن أعلنا كسفارة أننا بالتنسيق مع وزارة الخارجية أعلنا المغادرة الطوعيّة، وكلمة إجلاء لم نعتمدها بقاموسنا في السفارات، فجميع السفارات ومنها المقتدرة لم تقم بالإجلاء بل طلبت ممن ليس له عمل بمغادرة أوكرانيا.

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