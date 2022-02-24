صباغ: الغرب افتعل الأزمة الأوكرانية لتقويض الأمن القومي الروسي

العالم-سوريا

وقال صباغ خلال اجتماع للجمعية العامة حول الأزمة الأوكرانية إن دولا غربية تصعد الأزمة الأوكرانية وتمارس ضغوطا على روسيا على حساب الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

ونوه المندوب السوري إلى أن قيام دول غربية بتزويد أوكرانيا بأسلحة وصواريخ دون أي حساب لعواقب ذلك هو وراء التصعيد في المنطقة.

وأكد صباغ على أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة افتعلت الأزمة الأوكرانية لتقسيم الشعوب وتقويض الأمن القومي الروسي.

وأشار مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى أن سوريا تدين ممارسات الغرب ومحاولاته الإساءة لروسيا وتثمن حالة ضبط النفس التي أبداها الجانب الروسي في وجه التصعيد والاستفزازات.

وأعرب صباغ عن أسف سوريا واستنكارها لعدم إدانة الدول التي تدعي الحرص على الأمن والاستقرار في المنطقة العدوان العسكري الذي أدى إلى سقوط مدنيين أبرياء من بينهم نساء وأطفال في منطقة دونباس ودفع بأعداد كبيرة للنزوح إلى داخل الأراضي الروسية طلباً للأمن والأمان.

وجدد صباغ التأكيد على موقف سوريا بأن مواجهة السياسات العدوانية للقوى الغربية مصلحة مشتركة ودائمة لكل الشعوب المناهضة لهيمنة واستباحة العالم من تلك القوى ويجب التصدي لها بكل الأشكال الممكنة.

المصدر: سانا