السفارة الليبية في أوكرانيا تدعو رعاياها لأخذ الحيطة والحذر

العالم - ليبيا

وحسب بيان نشرته السفارة الليبية في كييف عبر صفحتها في موقع فيسبوك: السادة المواطنين الليبيين الكرام وأبناءنا الطلبة، نتوجه إليكم بأخذ الحيطة والحذر، وننصح بعدم الخروج من منازلكم إلا للضرورة، حتى تتوضح الأوضاع، ولأبنائنا المتواجدين في مناطق التوتر الابتعاد إلى مناطق أكثر أمناً".

يأتي ذلك فيما أكدت السفارة الليبية في أوكرانيا أن بعثتها الدبلوماسية لن تغادر كييف، لكنها لفتت إلى إمكانية التوجه إلى جنوب أوكرانيا إذا لزم الأمر.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" عن مصدر بالسفارة الليبية في كييف، قال: "البعثة الدبلوماسية في كييف لن تغادر العاصمة كييف حالياً... لجنة الأزمة المشكلة تجتمع الآن في مقر السفارة، لدراسة الوضع، لحماية الطلاب الدراسين في أوكرانيا والجالية هناك".

ولفت إلى أن "هناك خطة للانتقال إلى مدينة جنوب أوكرانيا قريبة من الحدود، إذا لزم الأمر".

وأشار إلى أن سبب عدم إمكانية ترك العاصمة الآن هو أن حركة الملاحة الجوية أغلقت في الأجواء الأوكرانية، مؤكدا أنه "تم التواصل مع المسؤولين في بولندا، التي وافقت لدخول الجالية الليبية والبعثة والخروج من كييف؛ ولكن لا تزال اللجنة المشكلة في السفارة الليبية في كييف مجتمعة تدرس عملية الخروج".

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.