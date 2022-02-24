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هل تشعل أزمة أوكرانيا فتيل حرب عالمية ثالثة؟

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شن عملية عسكرية خاصة في دونباس (شرق أوكرانيا)، موضحا في خطابة للروس، أنه لا نية لاحتلال أوكرانيا بل ستسعى لنزع سلاحها، مهددا الغرب إذا حاولوا الحيلولة دون العملية الروسية سيلاقون ردا لم يواجهوه في تاريخهم، فيما فرضت كييف الاحكام العرفية في البلاد.

العالم - فيديوغرافيك

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فيديوغرافيك هل تشعل أزمة أوكرانيا فتيل حرب عالمية ثالثة؟