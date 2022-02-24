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تعليل بدء العملية الروسية في شرق اوكرانيا بهذا المستوى

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أكد الخبير الاستراتيجي هادي محمدي أن الازمة بدأت مع تزايد تدخل الناتو والولايات المتحدة وان جوهر الازمة يتمثل في السياسة التوسعية الغربية ضد روسيا.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة حول العملية العسكرية الروسية في شرق اوكرانيا أشار محمدي الى أن السياسة التوسعية الاميركية ضد روسيا تسعى لخنقها مؤكدا أن روسيا استهدفت اليوم المراكز العسكرية المدعومة من قبل اميركا والناتو وان الغرب اذا لم يراع الخطوط الحمر الروسية فان الازمة ستستمر.

واعتبر محمدي انه من تدعيات هذه الازمة ان يكون هناك تقارب استراتيجي بين روسيا والصين ومن ثم مع ايران.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة.

وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

وأكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، عقد قمة الحلف الافتراضية في 25 فبراير، سيناقش خلالها زعماء الدول المتحالفة الوضع في أوكرانيا والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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لهذا السبب بدأت روسيا عمليتها العسكرية في شرق اوكرانيا

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بالفيديو.. تعليل بدء العملية الروسية في شرق اوكرانيا بهذا المستوى

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