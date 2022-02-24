روسيا: عناصر حرس الحدود الأوكرانيون يغادرون بشكل جماعي مراكز انتشارهم 

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وقال الأمن الروسي في بيان له: "عناصر حرس الحدود الأوكرانيون يغادرون بشكل جماعي مراكز انتشارهم على الحدود الروسية الأوكرانية. وبحلول الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم (الخميس)، أخلى حرس الحدود الأوكرانيون جميع المقرات الواقعة على الحدود الروسية الأوكرانية".

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية إن حرس الحدود الأوكراني لا يبدي أية مقاومة للجيش الروسي، مضيفة أن مجموعات كبيرة من العسكريين الأوكرانيين يتركون مواقعهم ويرمون بسلاحهم.

وأكدت الدفاع الروسية أنه خلال العملية العسكرية الخاصة التي أمر بشنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم، لم يقصف الجيش الروسي مدن أوكرانيا لا بالمدفعية أو بالصواريخ ولا من الجو، وأنه تم فقط تعطيل البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والطيران والمطارات العسكرية في أوكرانيا بواسطة الأسلحة عالية الدقة للقوات المسلحة الروسية.