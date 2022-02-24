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خبير ومحلل سياسي دولي: هناك مسرحية هزلية تدفع ثمنها الشعوب

الخميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أكد رضوان قاسم المحلل السياسي والخبير في الشؤون الدولية من بريمن أن هنالك مسرحية بدأت تخرج منها نكات هزلية تدفع ثمنها الشعوب في كافة المناطق سواء في مناطق أوكرانيا أو روسيا أو الدونباس.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم خلال تغطية خاصة حول العملية العسكرية الروسية في شرق اوكرانيا أشار قاسم الى أن الولايات المتحدة لم تفعل شيئا مع أوكرانيا سوى أنها تقف معها بالقلب والصلوات فقط ، مؤكدا أن اوروبا هي الخاسر الاكبر في هذه المعركة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

ونوه قاسم الى أنه كل ما تم سماعه من تهديد ووعيد أوروبي بحصار اقتصادي وكأنهم يحاصرون دولة تعدادها فقط 20 مليون نسمة ولا تمتلك اي مردود اقتصادي سوى الغاز ونسوا أن روسيا هي العضو الاساسي في منظمة شنغهاي الاقتصادية العالمية.

واعتبر قاسم ان الشروط العشرة التي قدمتها روسيا ورفضتها اميركا كان اهم ما فيها هو ان لا تنضم اوكرانيا للناتو، مشيرا الى أن الاوروبيين هم اكبر الخاسرين في الحرب واميركا لن تكون بمنأى عن الخسارة.

وكان قد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.

وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة.

وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.

وأكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، عقد قمة الحلف الافتراضية في 25 فبراير، سيناقش خلالها زعماء الدول المتحالفة الوضع في أوكرانيا والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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