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روسيا تعلن فك الحصار المائي الأوكراني عن القرم

روسيا تعلن فك الحصار المائي الأوكراني عن القرم
الجمعة ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية سيرغي أكسيونوف عن فك القوات الروسية الحصار المائي الأوكراني عن شبة جزيرة القرم.

العالم - روسيا

وقال أكسيونوف على هواء برنامج "سولوفيوف لايف": "انتهى الحصار المائي لشبه جزيرة القرم، وتسيطر القوات الروسية على قناة نوفايا كاخوفكا"، حيث أقام الجانب الأوكراني حاجزا رمليا اصطناعيا في قاع القناة.

وتابع: "هذه هي العوائق التي حالت دون تدفق المياه إلى شبه جزيرة القرم... وزارة الدفاع تسيطر على الوضع الآن".

ووجه أكسينوف في وقت سابق لجنة إدارة المياه بإعداد قناة شمال القرم لتلقي المياه من أوكرانيا.

يشار إلى أن أوكرانيا كانت تؤمن سابقا ما يصل إلى 85٪ من احتياجات شبه جزيرة القرم من المياه العذبة عبر قناة شمال القرم القادمة من نهر دنيبر، إلا أن أوكرانيا قطعت المياه عبر هذه القناة بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

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