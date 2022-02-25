بوتين؛ واكتشاف الطريقة الصحيحة للتعامل مع الناتو

العالم - مع الحدث

وقال سمير أيوب في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان سياسة روسيا القديمة مع الولايات المتحدة والناتو في التفاوض والانتظار أثبتت فشلها، فهي تشبه سياسات الدول العربية التي تتفاوض مع الكيان الصهيوني علی أمل ان يقدم لها أي تنازلات.

وأوضح سمير أيوب ان العملية العسكرية التي انتهجتها روسيا، أصبحت موازية للتفاوض أو أي اتفاقيات قادمة مع الولايات المتحدة ولكن باستعراض قوتها وتوجيه رسالة حاسمة بأن روسيا لايمكن ان تسكت منذ اليوم، بل يمكن ان تتدخل عسكرياً بأي مجالات اخری، ضد تمدد الناتو الذي يشكل خطراً كبيراً علی وحدة روسيا وكيانها كدولة مستقلة.

ورأی الخبير بالشؤون الروسية ان المطالب الروسية لاتتعلق بتغيير الاشخاص بل تتعلق بتغيير نهج اوكرانيا وطريقة تفكيرها السياسي، فلايمكن لروسيا ان تكون اوكرانيا التي كانت سابقاً خط دفاع عن الاتحاد السوفيتي ان تصبح قاعدة عسكرية للتجسس أو المراقبة ضدها.

وأكد ان روسيا تريد ان تقنع القيادة الاوكرانية ومن ورائها الولايات المتحدة الاميركية بأنه لامجال لضم اوكرانيا او جورجيا أو أي جمهورية سوفيتية الی حلف الناتو.

وزعم عضو حزب المحافظين البريطاني وفيق مصطفی ان بوتين رجل قضی 22 سنة في الحکم وفي النهاية سيفقد مکانه وهو الان في موقف ضعيف.

ورأی ان القرن الحالي، هو قرن التفوق الاقتصادي وليس قرن الحروب والشعب الروسي، شعب اوروبي التفکير وبالنهاية، سيکون بوتين هو الخاسر في النهاية.

وتوقع ان يکتفي بوتين بأربعين الی خمسين ميل من شرق اوکرانيا ويتوقف عند ذلک.

ورفض استاذ القانون الدولي حسن جوني هذا التحليل مؤکداً ان اتفاقية بوداپست سنة 1994، عندما اعترفت روسيا بأوکرانيا کان الاتفاق التخلي علی عدم تصنيف هذه الدولة کجزء من الحلف الاطلسي، لکن دول الناتو اتخذوا عام 2008 قراراً بادخال اوکرانيا ضمن حلف الناتو وهذا يُعد انتهاکاً من دول الناتو للاتفاق، فلا يجب لوم روسيا، بل يجب لوم الدول الخارقة للاتفاق.

واکد ان دخول روسيا، تم علی أساس اتفاق مع الجمهوريتين الشعبيتين اللتين انفصلتا عام 2015 باستفتاء شعبي وتم الاعتراف بهما الان.

وانتقد العقوبات الاميرکية ضد روسيا معتبراً انها مصداق کامل لانتهاک القانون الدولي، فقد حصر ميثاق الامم المتحدة أي عقوبات باتفاق يصدره مجلس الامن.

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https://www.alalam.ir/news/6060188