وزير الطاقة الايراني: نطمح لتحويل ايران لقطب للكهرباء بالمنطقة

العالم - ايران

وحسب وكالة انباء فارس، وضمن شرحه لانجازات زيارة الرئيس الايراني الى قطر والتي استغرقت يومين، قال محرابيان: ان زيارة قطر جاءت في إطار زيادة الثقة المتبادلة والتعاون بين دول الجوار حول محور رفع حصة ايران في اقتصاد المنطقة وتجارتها، ومن دواعي السرور أن الاهداف المحددة مسبقا لهذه الزيارة قد تحققت حسب التوقعات.

* تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر بعد شهر رمضان

وفي تبيينه هذا الامر بأن زيارة قطر تعتبر بداية لنشاط اعضاء مجلس الوزراء لمتابعة الاتفاقات المبرمة، ونظرا لتوليه رئاسة اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر، أكد وزير الطاقة الايراني: بالنظر للوثائق الـ14 المصادق عليها، تقرر تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين ايران وقطر بعد شهر رمضان لمتابعة الاتفاقات المبرمة.

ورأى ان احد اهداف هذه الزيارة يتمثل في إقرار التواصل بين رجال الاعمال الايرانيين والقطريين، وقد تقرر أن تعقد غرفة التجارة اجتماعا لرجال الاعمال الايرانيين والقطريين قبيل عقد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

* نطمح لتحويل ايران الى قطب لتبادل الكهربائية في المنطقة

ولفت محرابيان الى ان احد الاتفاقات التي تمت متابعتها خلال هذه الزيارة، هو موضوع ربط شبكة الكهرباء في ايران وقطر، ومن الشمال بروسيا وجمهورية اذربيجان، وذلك في إطار تنمية دبلوماسية الطاقة، والذي سيترك أثرا كبيرا على زيادة استقرار توزيع الكهرباء في الشبكة.

وأضاف ان ربط شبكات الكهرباء مع دول الجوار يوفر إمكانية تصدير الطاقة الكهربائية، وبالتالي تسهيل الظروف لتنمية قطاع الكهرباء في البلاد، مبينا ان الظروف مهيئة لتحويل ايران الى قطب لتبادل الطاقة الكهربائية في المنطقة استنادا الى موقعها الجغرافي السياسي الى جانب الطاقة العظيمة لتوليد وتوزيع الكهرباء، وأن الحكومة الحالية وضعت على جدول اعمالها تفعيل هذه الطاقة.

وقام رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الاثنين 21 شباط/فبراير 2022 بزيارة رسمية الى قطر على رأس وفد رفيع المستوى، أسفرت عن التوقيع على 14 وثيقة للتعاون في مختلف المجالات، 6 منها تم التوقيع عليها من قبل وزير الطاق الايراني الذي يتولى رئاسة الجانب الايراني للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.