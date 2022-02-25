المقاومة ومعادلة الحماية والبناء

العالم - استوديو بيروت

بداية مرحلة استراتيجية جديدة في التعامل مع العدو مرحلة تتوازى فيها القدرات والطائرات المسيرة مع القدرات الصاروخية وما اخذ بالقوة لايسترد الا بالقوة.

لبنان الذي تغنى الكثيرون بضعفه، واستضعفه الاسرائيليون يوما، وضنوا انهم يمكن يوما ان يحتل بفرقة موسيقية اليوم، هذا اللبنان الصغير ومقاومته يكسران التفوق العسكري والتكنولوجي الاسرائيلي ويدفعان الاحتلال الى التفكير في تغيير قواعد الاشتباك في الجوء كما حصل سابقًا في البر.

فماذا في عناوين المرحلة الجديدة، وكيف ستتعامل "تل ابيب" مع هذه التطورات.

ناقش برنامج استوديو بيروت هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

الباحث بالشؤون العسكرية والاستراتيجية العميد شارل أبي نادر

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6061763