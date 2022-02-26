السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
١٢:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

البرلمان العراقي يعقد جلسة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار

البرلمان العراقي يعقد جلسة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٣٥ بتوقيت غرينتش

يعقد مجلس النواب العراقي يوم الاثنين المقبل جلسة لمناقشة ارتفاع سعر الصرف الدولار الأمريكي مقابل العملة المحلية.

العالم-العراق

ووفقا لجدول الاعمال الذي نشرته رئاسة المجلس فإن الجلسة ستتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب من الرجال والنساء، وكذلك تشكيل اللجان النيابية الدائمة للمجلس.

وخصص المجلس الفقرة الأخيرة من جدول الاعمال لمناقشة ارتفاع اسعار صرف الدولار بحضور وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي.

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الماضي تحديد نهاية شهر شباط الجاري موعداً لإستضافة وزير المالية على خلفية مقاطعته اجتماعاً عقده البرلمان تداول فيه تداعيات ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وعقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً يوم السبت الماضي حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه الوزير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.

وطلب البرلمان العراقي وبشكل رسمي عقب الاجتماع، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الأخير حضور الإستضافة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

بعد انخفاض غير مسبوق.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

البنك المركزي العراقي: لا نية لتغيير سعر صرف الدولار 

المالية العراقية تصدر بيانا خاصا بشأن أزمة الدولار

العراق/ الزاملي: سنصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضوره للبرلمان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير الثقافة يصل إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني

مسؤول في الخارجية الايرانية يفند خبر تحديد موعد نهائي لايران في فيينا

الموافقة على اجراء اختبارات سريرية للقاح ايراني خاص بمتحور أوميكرون

الصحة الايرانية: تسجيل اكثر من 7 آلاف إصابة و 224 وفاة جديدة بكورونا

عادل عبد المهدي: سيبقى شبح الاستبداد الصدامي بعيدا عن العراق

ما قصة تاريخ آل سعود ويوم التأسيس؟