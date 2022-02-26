البرلمان العراقي يعقد جلسة لمناقشة ارتفاع سعر صرف الدولار

العالم-العراق

ووفقا لجدول الاعمال الذي نشرته رئاسة المجلس فإن الجلسة ستتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب من الرجال والنساء، وكذلك تشكيل اللجان النيابية الدائمة للمجلس.

وخصص المجلس الفقرة الأخيرة من جدول الاعمال لمناقشة ارتفاع اسعار صرف الدولار بحضور وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي.

وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الماضي تحديد نهاية شهر شباط الجاري موعداً لإستضافة وزير المالية على خلفية مقاطعته اجتماعاً عقده البرلمان تداول فيه تداعيات ارتفاع أسعار صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وعقد مجلس النواب العراقي اجتماعاً يوم السبت الماضي حضره محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وقاطعه الوزير علاوي لمناقشة تداعيات ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار.

وطلب البرلمان العراقي وبشكل رسمي عقب الاجتماع، من الادعاء العام منع وزير المالية الحالي علي عبد الامير علاوي من السفر، وذلك عقب رفض الأخير حضور الإستضافة.