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وزير الثقافة يصل إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني

وزير الثقافة يصل إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي إلى لبنان للمشاركة في الأسبوع الثقافي الإيراني الذي يقام بهدف توسيع العلاقات الثقافية والفنية بين البلدين.

العالم - ايران

وينطلق الأسبوع الثقافي الإيراني تحت عنوان "أيام الفجر الثقافية" في لبنان اعتبارا من الإثنين/ 28 مارس بحضور وزير الثقافة والارشاد الاسلامي محمد مهدي إسماعيلي والمسؤولين الثقافيين والفنيين الايرانيين واللبنانيين.

و"أيام الفجر الثقافية" هو باقة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والفعاليات الفنية والثقافية، تتزامن مع زيارة وزير الإرشاد والثقافة في إيران الدكتور محمد مهدي اسماعيلي يرافقه مجموعة من المدراء العامين والمستشارين والفنانين العالميين ضمن اختصاصات فنية متنوعة، والتي سيتم استضافتها في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري وفي مجموعة من الأماكن والمراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية لمدة 6 أيام.

وتشمل ايام الفجر الثقافية مجموعة من النشاطات الثقافية بما فيها اقامة أمسية موسيقية أوركسترالية للأوركسترا الوطنية الإيرانية، وافتتاح معرض "طلوع" الفني والحرفي، وندوة تحت عنوان "التعددية الثقافية بين المواطنة والانتماء"

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