هذا ما قررته محكمة مصرية في الدعوى ضد الداعية القرضاوي

العالم - مصر

وأقام المحامي سمير صبري، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب "ما ارتكبه في حق الوطن"، موجها له تهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

وأضافت الدعوى، أن "يوسف القرضاوي ارتكب تلك الجرائم لإرضاء الإخوان المسلمين وحكام قطر"، حسب تعبيره.

كما أقام صبري دعوى قضائية أخرى، أمام القضاء الإداري، في السياق ذاته، طالب فيها "بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة".