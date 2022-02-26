السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢
٠٧:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

هذا ما قررته محكمة مصرية في الدعوى ضد الداعية القرضاوي

هذا ما قررته محكمة مصرية في الدعوى ضد الداعية القرضاوي
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اعتبار الدعوى التي تطالب بسحب الشهادات الأزهرية من الداعية يوسف القرضاوي، "كأنها لم تكن".

العالم - مصر

وأقام المحامي سمير صبري، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بسحب جميع الشهادات الأزهرية التي حصل عليها القرضاوي، بسبب "ما ارتكبه في حق الوطن"، موجها له تهمة الخيانة العظمى، حسبما جاء في الدعوى.

وأضافت الدعوى، أن "يوسف القرضاوي ارتكب تلك الجرائم لإرضاء الإخوان المسلمين وحكام قطر"، حسب تعبيره.

كما أقام صبري دعوى قضائية أخرى، أمام القضاء الإداري، في السياق ذاته، طالب فيها "بإلزام السلطات بإصدار قرارات بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة".

روابط ذات صلة

سفارة مصر في رومانيا تعلن دعمها للمصريين المتعسرين في أوكرانيا

مصر وكوريا الجنوبية توقعان مذكرة تفاهم في القطاع السككي

فنان لبناني يلقى حتفه داخل شقة في مصر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا.. تهديدات بتفجير مطار موسكو ومحطات المترو والقطار

بالفيديو.. آلاف العراقيين يتوافدون لمرقد الإمام الكاظم {ع} لإحياء ذكرى إستشهاده

حماس تدين بشدة تصريحات فرنسا بشأن القدس المحتلة

الدفاع الروسية: تدمير 6 زوارق أوكرانية في البحر الأسود

بالفيديو.. مظاهرات حول العالم منددة بالحرب الروسية على أوكرانيا

كوريا الشمالية: غطرسة واشنطن أشعلت الأزمة الأوكرانية