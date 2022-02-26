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الكاظمي يصدر توجيهات للأجهزة الأمنية بشأن زائري الإمام الكاظم(ع)

الكاظمي يصدر توجيهات للأجهزة الأمنية بشأن زائري الإمام الكاظم(ع)
السبت ٢٦ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٥ بتوقيت غرينتش

عقد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، اجتماعاً مع القيادات الأمنية في الكاظمية بشأن خطة حماية الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام).

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يزور مدينة الكاظمية المقدسة ويشرف من مدينة الكاظمية على الخطة الأمنية لحماية الزائرين في ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام)".

وأضاف أن الكاظمي "يجتمع بالقيادات الأمنية في مقر اللواء الثامن-الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية، ويستمع إلى تقرير مفصّل من قائد عمليات بغداد والقيادات الأمنية والاستخبارية بشأن تنفيذ الخطّة الأمنية".

وأصدر الكاظمي، توجيهات للأجهزة الأمنية بشأن زائري الإمام الكاظم عليه السلام في ذكرى استشهاده.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء، إن "الكاظمي وجه خلال زيارته مدينة الكاظمية المقدسة للإشراف بشكل مباشر على الخطة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين، وجه الأجهزة الأمنية كافة ببذل أقصى الجهود لحماية الزائرين".

ووجه رئيس الوزراء بتأمين كل مسالك الطرق التي يتوجه من خلالها الزائرون باتجاه مدينة الكاظمية، وشدد على أخذ الحيطة والحذر لتجنب أي خروقات أمنية يسعى إليها أعداء العراق وفقاً للبيان.

ووجّه الكاظمي الدوائر الخدمية كافة بتقديم كل التسهيلات المطلوبة لخدمة الزائرين.

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