8 مشاكل صحية يمكنك علاجها بالأعشاب والتوابل

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لذلك في المرة القادمة التي تعتقد فيها أنك تتناول شيئًا ما ، استخدم كل شيء طبيعيًا واستخدم الأعشاب والتوابل الشائعة كعلاج.

1. صداع : إذا كنت تعاني من الصداع ، فالبهارات علاج طبيعي جيد يمكنك تجربته. وهو مسكن للآلام مما يعني أنه مسكن طبيعي للآلام لأنه يساعد على تخدير الأعصاب.

و من المعروف أيضًا أن البهارات تساعد على الاسترخاء والتي يمكن أن تساعد في تهدئة عقلك وجسمك و يمكنك أيضًا تجربة نبات الأقحوان وهو أيضًا مفيد جدًا للوقاية من الصداع والصداع النصفي والحمى وعلاجه.

2. الغثيان : الشعور بالغثيان؟ تناول كوبًا دافئًا من شاي الزنجبيل الطازج أو ارتشف من مشروب الزنجبيل أو امضغ الزنجبيل الطازج.

لقد ثبت أن هذه التوابل المنزلية الشائعة فعالة جدًا في تخفيف الغثيان ومشاكل الجهاز الهضمي ، كما أنها آمنة للاستخدام أثناء الحمل.

3. السعال : الزعتر هو العشب الذي تبحث عنه إذا كنت تعاني من السعال أو التهاب الحلق. له خصائص قوية مضادة للميكروبات ويحتوي على الثيمول والكارفاكرول اللذين يساعدان على تفكيك البلغم.

اخلطي الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من الزعتر الطازج أو ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف. اتركه منقوعًا لمدة 10 دقائق ثم يصفى. اشرب 3 أكواب من شاي الزعتر يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

4. البرد : إذا كنت مصابًا بنزلة برد ، ففرك بضع قطرات من النعناع أو زيت الأوكالبتوس على صدرك للحصول على راحة فورية.

فسوف يساعد تأثيرها على تهدئة نزلات البرد و يمكنك أيضًا تجربة احتساء شاي النعناع لتخفيف الاحتقان .

و ضع في اعتبارك أن الأوكالبتوس يمكن أن يكون سامًا ، لذلك لا ينبغي تناوله دون تخفيفه أولاً.

5. عسر الهضم : يمكن علاج مشاكل الهضم عن طريق الكراوية أو الشبت أو الشمر لأنها جميعها لها خصائص طارد للريح قوية مما يعني أنها تساعد في التخلص من الانتفاخ والغازات.

و حاول مضغ نصف ملعقة صغيرة من أي من هذه البذور أو صنع الشاي باستخدام هذه البذور لعلاج مشاكل الهضم.

6. آلام المفاصل : هل تعاني من التهاب المفاصل؟

اجعل من المعتاد استخدام الكركم في وجباتك اليومية. تحتوي هذه التوابل العلاجية على مادة الكركمين ، وهي مادة فعالة لها خصائص قوية مضادة للالتهابات وقد ثبتت فعاليتها في تخفيف آلام المفاصل والتهاب المفاصل.

7. الحساسية : يمكن علاج الحساسية مثل حمى القش بعشب يسمى باتربور. يمكن أن يساعد في تقليل تورم ممر الأنف دون الشعور بالنعاس. للتأكد ، استشر أخصائي الصحة أولاً قبل تناول البوتيربور لأنه لم تتم دراسة آثاره على المدى الطويل بعد.

8. الإجهاد : اجلس واسترخي مع كوب دافئ من شاي اللافندر في متناول اليد. هذه العشبة القوية هي الأكثر شيوعًا لكونها تعمل على التخلص من التوتر بالإضافة إلى المساعدة في تقليل القلق والتهيج ، وتعزيز الهدوء والاسترخاء في الجسم وتحفيز جهاز المناعة.

احتفظ بهذه الأعشاب والتوابل العلاجية في خزانتك في جميع الأوقات ، ومن المؤكد أنك ستكون في أفضل حالة.