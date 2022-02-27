شاهد.. مخاوف طلاب الجامعات في أفغانستان في ظل حكومة طالبان

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اقبال ضعيف شهده الجامعات الافغانية التي فتحت أبوابها بعد ثمانية اشهر من الاغلاق القسري، عاد الطلبة الشباب والبنات لكن في ظل اجراءات جديدة فرضتها حكومة طالبان لمنع الاختلاط بين الجنسين وتغييرات تتضمن تعديل بعض المناهج والغاء بعض الكليات.



وقالت طالبة أفغانية:"يريدون اغلاق كلية الفنون في الواقع هذا الخبر احبطني وكذلك دخلت الى الجامعة لم ارى الا عدد قليل من الطلبة".

وقالت طالبة آخرى:"كل دولة شائت ام أبت هي بحاجة للمجتمع النسائي وجود المجتمع النسائي هو امر ضروري وحتمي للتطور والرقي وأفغانستان تتطور فهي بحاجة لحضور مجتمع النسائي".



السلطات الافغانية قررت تقسيم فترات الدراسة حيث تم تخصيص الفترة الصباحية للفتيات فيما يبدء الشبان فصولهم في الفترة المسائية، وفي جامعات اخرى تم وضع ستار يفصل بين الجنسين داخل الفصول.

وقال طالب جامعي أفغاني:"من الأشياء المؤثرة هو وجود الدفاع للدراسة للأسف فقد جميع الشباب هذا الدافع ولم يعود الى دراستهم كما في السابق لعدم وجود دفاع ومحفز لأكمال الدراسة".



استئناف الدراسة ياتي فيما تشهد افغانستان أوضاعا اقتصادية صعبة تهدد بانهيار التعلم الجامعي، حيث اضطر الالاف الطلبة الى الهجرة او ترك الدراسة لاعالة اسرهم وهو امر يخشى الاساتذة من تاثيره على مجتمع موغل في الصراعات.

وقال عبد البصير نبي زاده الأستاذ الجامعي في جامعة أفغانستان:"بعد التحولات الأخيرة في البلاد نشاهد حاليا خلو الصفوف من تلاميذها ويجب على الحكومة الحالية القلق حيال ذلك لأنه بداية انهيار التعليم العالي واتخاذ التدابير الازمة هنا وحتى الطلاب يجب عليهم القلق والعودة لمقاعد الدراسة لتحقيق احلامهم".



المجتمع الدولي حث خلال الفترة الماضية حكومة طالبان على اعادة فتح الجامعات؛ ضمن شروطه للاعتراف الرسمي، هنا الحد الفاصل بين الحاضر والمستقبل، على اعتابها يترك الطلبة الأفغان اعباء وهموم ايامهم الصعبة والمضنية على امل كسب المعرفة نحو مستقبل واعد.