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الادميرال إيراني: القوى الاجنبية تحاول الايحاء بعجز دول المنطقة

الادميرال إيراني: القوى الاجنبية تحاول الايحاء بعجز دول المنطقة
الأحد ٢٧ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال "شهرام ايراني" ان هناك قوات من خارج المنطقة لم ولن توفر الأمن المنشود لدول المنطقة وتعمل على الايحاء بعجز هذه الدول.

العالم - ايران

واشار الأدميرال شهرام إيراني الیوم الاحد امام جمع من اساتذة وطلاب جامعة لاهور التابعة لسلاح البحر الباكستاني إلى دور البحر في التجارة العالمية وايضا تاثيره في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية في الدول الساحلية وتطرق إلى تأكيد قائد الثورة الاسلامية على أهمية البحار في حماية المصالح الوطنية وقال: "ان إيران وباكستان من الدول المطلة على البحر ويجب ان تتمتعان بسلاح البحر الذي يكون على مستوى مكانتهما في الجغرافيا السياسيىة.

وناشد الأدميرال شهرام إيراني الطلاب في سلاح البحر وقال : أنتم حراس أمن وهدوء البحار. إذا لم تكونوا موجودين أو كان دوركم غير كافٍ لكان بامكان قوى من خارج المنطقة التحرك فيها.

وأشار إلى التفاعل العسكري بين ايران وباكستان باعتبارهما بلدين جارين و صديقين وقال: "من المؤكد أنه لا يمكن لدولة أن تضمن الامن و الاستقرار بمفردها ومن الضروري أن تستفيد دول المنطقة إلى أقصى حد من القواسم المشتركة فيما بينها.

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