الاحتلال يبلغ عائلة أسير فلسطيني بإخلاء منزلها تمهيدا لهدمه الليلة

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من عائلة الأسير محمد جرادات إخلاء منزله قبل منتصف هذه الليلة، تمهيداً لهدمه”.

وصادقت محكمة الاحتلال يوم الاحد 20 فبراير، على هدم منزل الأسير محمد جرادات من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، فيما قدمت العائلة التماسا للمحكمة من خلال مؤسسة "هموكيد" الحقوقية منذ تسليم الإخطار، وقد رفضته المحكمة وأمهلت العائلة حتى يوم الخميس الماضي.

وكان جيش الاحتلال قد أخطر عائلة الأسير محمد جرادات بنيته هدم منزل العائلة بزعم مشاركته في عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حومش المخلاة عام 2005 بين جنين ونابلس منذ أسابيع.

المصدر: "قناة المنار" عن "فلسطين اليوم"