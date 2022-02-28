اللواء صفوي: ايران ستتحول الى قوة آسيوية في المستقبل

العالم - ايران

وقال اللواء صفوي اليوم الاثنين خلال حفل ازاحة الستار عن الإنجازات العلمية والبحثية لمعهد علوم الدفاع المقدس: جاء في كتاب أصدرته مجلة الإيكونوميست البريطانية حمل عنوان "التغيير العظيم، من عام 2020 حتى عام 2050" وترجم الى الفارسية: بحلول عام 2050 ، سيكون المسلمون في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في العالم، ثم المسيحيون، والبوذيون.

واضاف: كما ينص الكتاب على أن معظم الناس في مطلع العام 2050 سيؤمنون بالله، لكن معظم الحكومات ستبقى في أيدي العلمانيين.

واضاف اللواء صفوي : يشير الكتاب الى أن القوة الآسيوية ستتشكل بحلول ذلك العام، قائلا: إن انتقال السلطة من الغرب إلى الشرق يتم بشكل تدريجي. وان إيران دولة آسيوية يمكن أن تشارك في هذه القوة الآسيوية من خلال الانضمام إلى منظمة شنغهاي والاتحاد الأوراسي، وبامكانها ان تصبح قوة مهمة في غرب آسيا.