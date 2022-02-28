الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٩:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء صفوي: ايران ستتحول الى قوة آسيوية في المستقبل

اللواء صفوي: ايران ستتحول الى قوة آسيوية في المستقبل
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال المساعد والمستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة الايرانية اللواء "يحيى رحيم صفوي" إن انتقال السلطة من الغرب إلى الشرق يتم بشكل تدريجي وإيران ستصبح قوة آسيوية في هذه العملية.

العالم - ايران

وقال اللواء صفوي اليوم الاثنين خلال حفل ازاحة الستار عن الإنجازات العلمية والبحثية لمعهد علوم الدفاع المقدس: جاء في كتاب أصدرته مجلة الإيكونوميست البريطانية حمل عنوان "التغيير العظيم، من عام 2020 حتى عام 2050" وترجم الى الفارسية: بحلول عام 2050 ، سيكون المسلمون في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان في العالم، ثم المسيحيون، والبوذيون.

واضاف: كما ينص الكتاب على أن معظم الناس في مطلع العام 2050 سيؤمنون بالله، لكن معظم الحكومات ستبقى في أيدي العلمانيين.

واضاف اللواء صفوي : يشير الكتاب الى أن القوة الآسيوية ستتشكل بحلول ذلك العام، قائلا: إن انتقال السلطة من الغرب إلى الشرق يتم بشكل تدريجي. وان إيران دولة آسيوية يمكن أن تشارك في هذه القوة الآسيوية من خلال الانضمام إلى منظمة شنغهاي والاتحاد الأوراسي، وبامكانها ان تصبح قوة مهمة في غرب آسيا.

روابط ذات صلة

اللواء صفوي: على جيران إيران الشرقيين القيام بمسؤولياتهم في مجال المخدرات

اللواء صفوي: حقبة جديدة بدأت في حياة سياسة إيران الخارجية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال في يومها التاسع والخمسين

 الدفاع الروسية: تدمير 1114 منشأة من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية

قائد سلاح الجو يبحث تعزيز التعاون الثنائي مع نظيره الباكستاني

اللواء صفوي: ايران ستتحول الى قوة آسيوية في المستقبل

بالفيديو..آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

مجلس النواب العراقي يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة