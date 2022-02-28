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كييف تشترط وقفا لإطلاق النار وسحب القوات الروسية

كييف تشترط وقفا لإطلاق النار وسحب القوات الروسية
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

اشترطت كييف أن تكون المفاوضات المقررة اليوم الإثنين، مع موسكو، قائمة على الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

العالم-اوروبا

وقال أحد أعضاء الوفد الأوكراني المشارك في المفاوضات المنتظر عقدها في بيلاروسيا، إن الهدف الرئيسي للمحادثات مع روسيا "هو الوقف الفوري لإطلاق النار وسحب القوات الروسية"، حسبما نقل موقع "يورونيوز" الأوروبي.

وكانت أشارت تقارير إعلامية إلى وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا للمشاركة في المفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية البيلاروسية على تويتر: "مكان المحادثات بين روسيا وأوكرانيا في بيلاروس جاهز وننتظر الوفدين".

وأرفقت الوزارة منشورها بصورة لقاعة المفاوضات تظهر طاولة طويلة وعلى كل جانب عشرة كراس وأعلام الدول الثلاث في الخلفية.

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