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وزير الثقافة والارشاد الايراني يجول في الجنوب اللبناني

وزير الثقافة والارشاد الايراني يجول في الجنوب اللبناني
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

جال وزير الثقافة والإرشاد في الجمهورية الاسلامية في ايران مهدي اسماعيلي في منطقة الجنوب برفقة السفير الايراني محمد جل فيروزنيا، وكانت محطتهم الاولى في بلدة مارون الراس، من أقرب النقاط المطلة على فلسطين المحتلة. 

العالم _ لبنان

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من لبنان الزميل علي مولائي، انه كان في استقبال الوزير الايران في حديقة مارون الراس مسؤول منطقة الجنوب الأولى في حزب الله عبد الله ناصر، مسؤول الانشطة المركزية في الحزب الشيخ علي ظاهر وفاعليات المنطقة، وتخللت الجولة مشاهدة المستوطنات الاسرائيلية القريبة من الحدود، وانتهت بأداء فريضة الصلاة في مسجد الحديقة الذي ارتفع اعلاه قبة المسجد الأقصى.

ثم زار الوزير اسماعيلي ضريح العلامة المحقق الراحل السيد جعفر مرتضى في بلدة عيتا الجبل ، واطلع على المخطط الهندسي للمجمع الثقافي الذي سيبنى في المكان ليحفظ ويضم مكتبة العلامة الراحل ومرقده ومسجدا وأقساما عدة ، وتسلم درعا تقديرية من لجنة المشروع.

بعدها انتقل الوفد إلى منطقة إقليم التفاح حيث زاروا معلم مليتا السياحي، وكان في استقبالهم ادارة المعلم، وبعد استراحة في صالون الشرف، وعرض وثائقي عن مليتا حكاية الارض للسماء، جال الوزير الايراني والوفد المرافق في منطقة الهاوية التي تضم دبابات وآليات اسرائيلية مدمرة، ثم عند دشمة الأمين العام السابق لحزب الله الشهيد السيد عباس الموسوي التي كان يرابط فيها ويلتقي المقاومين أثناء توجههم للقيام بعمليات ضد مواقع العدو.

وحرص الوفد الايراني على العبور في المسار الجهادي، وهو عبارة عن ممرات حرجية كان يسلكها المجاهدون في محيط مليتا، مرورا بالنفق الذي حفره المقاومون بأدوات بدائية ويمتد بطول مئتي متر وبعمق 70 مترا عن سطح التلة.

ثم كانت جولة في متحف مليتا الذي يضم اسلحة ومعدات عسكرية غنمتها المقاومة من العدو الاسرائيلي في عدوان 2006، بالاضافة الى ملصقات عن بنية جيش العدو، وانتهت في دشمة سجد حتى ساحة التحرير.

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