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محكمة تونس: إحالة رئيس الحكومة الأسبق على دائرة الاتهام

محكمة تونس: إحالة رئيس الحكومة الأسبق على دائرة الاتهام
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس بأن القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ رئيس الحكومة الأسبق، (في إشارة الى الياس الفخفاخ)، قد انتهت بإحالته على دائرة الاتهام.

العالمأفريقيا

وبحسب"وكالة تونس افريقيا للانباء"، جاء في بلاغ صادراليوم الاثنين 28 فيفري 2022 عن مكتب الاتصال بالمحكمة، أن الإحالة تمت من أجل جرائم "الإثراء غير المشروع وتقديم تصريح مغلوط وعدم تكليف الغير بإدارة المكاسب في الآجال القانونية."

وكان القطب القضائي الإقتصادي والمالي قرّر بتاريخ 9 أكتوبر 2020 فتح بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب مصالح لرئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ، حيث تعلق الملف التحقيقي الاول المفتوح ضده "بتعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع"وفق تصريح سابق للناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي لوكالة تونس افريقيا للانباء.

وأوضح الدالي ان الملف التحقيقي الثاني، شمل 10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل "استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيض".

كما تعلّق الملف التحقيقي الثالث، وفق الدالي، ب 13 متّهما من بينهم الفخفاخ، من أجل نفس التهم المنصوص عليها بالملف التحقيقي الثاني على معنى الفصلين 96 و 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة.

يُشار الى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كانت أعلنت عن وجود شبهة تضارب مصالح في حق رئيس الحكومة الاسبق إلياس الفخفاخ بما دفعه الى الاعلان عن تخليه طوعا عن مساهماته في الشركة بعد اتهامه بتضارب المصالح، قبل أن يقدم استقالته لاحقا لرئيس الجمهورية في 15 جويلية 2020.

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محكمة تونس: إحالة رئيس الحكومة الأسبق على دائرة الاتهام