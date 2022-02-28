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بعد الحظر الغربي ضد روسيا..أسعار النفط تقفز الى فوق 105 دولارات

بعد الحظر الغربي ضد روسيا..أسعار النفط تقفز الى فوق 105 دولارات
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

قفزت أسعار النفط، اليوم الإثنين، مع دخول أسواق الطاقة والسلع في حالة من الفوضى بعدما فرضت دول غربية حظرا على روسيا على أعقاب عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم إبريل/ نيسان المقبل بأكثر من 6 دولارات إلى 105.07 دولارات للبرميل في التعاملات الصباحية، كما صعدت الأسعار في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 7 دولارات تسليم إبريل/ نيسان، لتصل إلى 99.1 دولارا للبرميل.

واتفقت الدول الغربية، مساء السبت الماضي، على استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام المدفوعات العالمي "سويفت"، حيث تستهدف العقوبات الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الروسي.

وأمس الأحد، حذرت دول مجموعة السبع، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة، من أنها ستتخذ "إجراءات أخرى" تضاف إلى العقوبات التي أعلنت سابقا إذا لم توقف روسيا عملياتها العسكرية في أوكرانيا.

كما تحركت شركة النفط البريطانية "بي بي" للتخلي عن أسهمها في شركة النفط الروسية العملاقة روسنيفت الروسية. وقدرت حصة "بي بي" في "روسنيفت" بـ 14 مليار دولار في نهاية العام الماضي 2021.

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