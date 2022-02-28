الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢
٠٣:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وفد امني كبير برئاسة الشمري يصل سنجار لمناقشة 3 ملفات هامة

وفد امني كبير برئاسة الشمري يصل سنجار لمناقشة 3 ملفات هامة
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

بحث اجتماع أمني – خدمي، اليوم الاثنين، آليات إعادة الحياة الطبيعية في قضاء سنجار في العراق، وناقش خلال 3 ملفات لتعزيز الاستقرار بحضور قيادة العمليات المشتركة.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "وصل اليوم وفد أمني كبير إلى سنجار برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول عبد الأمير الشمري وكان في استقباله محافظ نينوى نجم الجبوري ومسؤولة من الأمم المتحدة".

وأضاف أن "مهمة الوفد الأساسية الاطلاع على الوضع الأمني في سنجار ومتابعة ما تقوم به الدوائر الخدمية بعد استنئافها العمل في القضاء وتم كذلك في اجتماع متزامن إطلاع ممثلة الأمم المتحدة على آلية عودة النازحين ومساعدتهم في تقديم كثير من الأمور اللوجستية".

وتابع أن "الاجتماع تضمن مشاركة وفد من وزارة الهجرة والمهجرين ودائرة المنظمات في الامانة العامة لمجلس الوزراء واستمرت النقاشات فيه على مدى اكثر من 3 ساعات وتناولت 3 ملفات تضمنت اليات العمل في مساعدة ابناء اهالي سنجار وتقديم الخدمات واعادة فتح كثير من الدوائر الحكومية التي أسهمت وتسهم في عملية الحقيقة اعادة الحياة الطبيعية الى سنجار ايضا".

وأشار إلى أن "الاجتماع شدد على منع وجود الظواهر المسلحة وأشاد بدور القوات الامنية وعملها في انهاء المظاهر المسلحة وإشاعة الامن والسلم المجتمعي".

روابط ذات صلة

الاعلام الامني: ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش في الانبار

أمن الحشد الشعبي يغلق مكتبا وهميا في كربلاء المقدسة

الأعرجي يبحث مع السفير الكندي الأزمة الروسية الأوكرانية

احباط عملية خرق احد انابيب النفط شرقي بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دعموش: إطلاق مواقف رسمية منحازة لن تُجدي أصحابها نفعاً

علم كيان الاحتلال تحت أقدام البحرينيين

ليبيا.. رئيس المجلس الأعلى للدولة يدعو لانتخابات في أسرع وقت

احباط عملية تهريب مئات الأطنان من "اليوريا" في العراق

الأمم المتحدة: أكثر من 500 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا

رئيس وكالة الفضاء الإيرانية يتفقد حظائر معهد أبحاث المواد والطاقة