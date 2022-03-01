لوغانسك تتهم القوات الأوكرانية بتنفيذ ست عمليات قصف على 3 بلدات

العالم - روسيا

وحسب وكالة سبوتنيك قال ممثل الجمهورية في المركز المشترك للتنسيق والرقابة لوقف إطلاق النار في بيان على قناة "تليغرام"، "اعتبارا من الساعة 03:00 يوم 1 مارس/آذار 2022، تم تسجيل ست عمليات قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية على 3 بلدات في الجمهورية".

وكان الرئيس بوتين، أعلن في وقت سابق، عن قراره الاعتراف بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين في إقليم "دونباس"، وأوضح الرئيس الروسي، أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.