وزير الخارجية الايراني يجري محادثات مع رئيس مكتب الامن القومي السوري

العالم - ايران

وافادت الدائرة العامة للاعلام والناطقية بوزارة الخارجية الايرانية ان الوزير امير عبداللهيان استقبل الاثنين رئيس مكتب القومي السوري اللواء علي مملوك واجرى معه جولة محادثات.

وكان اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري، لقد التقى الاثنين ايضا رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي الذي اكد على ضرورة تعميق العلاقات الثنائية بين إيران وسوريا في جميع المجالات وقال: ان التلاحم بين شعبي البلدين لا ينفك.

واشار السيد رئيسي الى مقاومة الشعب السوري منقطعة النظير امام الجماعات الارهابية واكد ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة الاراضي السورية وقال: ان عداء المستكبرين ضد شعوب المنطقة لم ينخفض وان اميركا تسعى للاستمرار في المشاكل الأمنية والاقتصادية التي خلقتها لسوريا بشكل آخر.

ولفت رئيس الجمهورية الى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين واضاف: ينبغي إزالة العقبات القائمة أمام توسيع العلاقات الاقتصادية، وصولا الى تطوير العلاقات الاستراتيجية الحالية بين البلدين.

وحيا الرئيس الايراني ذكرى شهداء مكافحة الإرهاب ومنهم الشهيد سليماني، وأضاف: ان سوريا هي الخط الامامي في المواجهة ضد الكيان الصهيوني ، وان وحدة الدول والشعوب الإسلامية ضرورية لمواجهة ممارسات هذا الكيان.

*لن ننسى دعم ايران لسوريا في مواجهة الارهابيين

بدوره نقل رئيس مكتب الأمن القومي السوري التحيات الحارة من الرئيس بشار الاسد لرئيس الجمهورية والحكومة والشعب الايراني وقال: اننا لن ننسى أبدًا دعم إيران لسوريا في مواجهة الإرهابيين.

واضاف اللواء مملوك: ان سوريا يقظة حيال خطوة بعض الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني.