بالفيديو..الغرب يشن حرب مالية شعواء ضد روسيا

العالم - خاص بالعالم

في جديد هذه المواقف، اعلان كندا تزويد أوكرانيا بأسلحة مضادة للدبابات من نوع كارل جوستاف وألفي صاروخ وذخيرة متطورة، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أضاف أن بلاده ستحظر واردات النفط الخام من روسيا، إلا أن مصدر حكومي أكد أن هذا الحظر ينطبق على النفط الخام فقط حاليا.

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اعلن هو الاخر أن بلاده خصصت خمسين مليون دولار لتمويل توفير أسلحة قال إن غالبيتها ستنكون من فئة الأسلحة الفتاكة، داعيا الاستراليين إلى عدم السفر لاوكرانيا والقتال هناك.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: "سنخصص خمسين مليون دولار لتوفير الأسلحة الفتاكة، نتحدث عن الصواريخ نتحدث عن الذخيرة، نتحدث عن دعمهم في دفاعهم عن وطنهم في أوكرانيا، وسنفعل ذلك بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي".

حرب مالية يخوضها الغرب ضد روسيا انضمت إليها اليابان، بتجميدها تجميد أصول قيادات روسية بينها الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، إضافة إلى ثلاث مؤسسات مالية بينها البنك المركزي الروسي، كما ستحظر طوكيو الصادرات إلى تسعة وأربعين كيانا روسيا، لتنضم إليها تايوان في هذه الحرب، وتعلن مشاركتها في منع بنوك روسية من نظام سويفت الدولي للمدفوعات.

أوروبا شددت من عقوباتها المالية أيضا عبر فرض كل من الاتحاد الاوروبي وامريكا بمشاركة كبرى الدول الأوروبية، والناتو، واعلنت باريس أن هذه العقوباتِ تستهدف مصارفَ جديدة والصندوقَ السيادي الروسي، لكنها حذرت من تداعياتها على الاقتصاد الأوروبي.

ماستركارد أيضا أعلنت أنها حظرت عددا من المؤسسات المالية الروسية عن شبكة مدفوعات ماستركارد العالمية، نتيجة لأوامر العقوبات المفروضة على روسيا، وقالت الشركة إنها ستواصل العمل مع الجهات التنظيمية للتطبيق الكامل لتعهدات الامتثال.