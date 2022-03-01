أبوتريكة يهاجم الفيفا بعد موقفها مع المنتخبات والأندية الروسية

العالم - مصر

واتهم اللاعب في تغريدة له على "تويتر" فيفا بـ"الكيل بمكيالين"، لموقفها من روسيا بينما لا تتخذ أي موقف من الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

وكتب أبو تريكة عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء أمس الاثنين: "قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة فى كافة البطولات لازم يكون معه منع مشاركة الاندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني لأنه محتل ويقتل الاطفال والنساء فى فلسطين منذ سنين ولكنكم تكيلوا بمكيالين".

وسبق وأعلن الاتحادان الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك أمس الاثنين، إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.

وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.

وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".

وفي بيان منفصل أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنهاء الشراكة مع "غازبروم" الروسية، والتي كانت أحد رعاة البطولة الأكبر على مستوى الأندية دوري أبطال أوروبا.

وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل.

وتعرض الفيفا لانتقادات الأحد بعد بيان أشار فيه إلى أن روسيا يمكنها خوض مبارياتها في ملاعب محايدة ودون جماهير وتحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم.

ومن جانبه علق الاتحاد الروسي لكرة القدم، أمس الاثنين، على قرار الاتحاد الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم بحق المنتخبات والأندية الروسية، وأكد الاتحاد الروسي لكرة القدم رفضه القاطع لقرارات "فيفا" و"يوفيا"، وأضاف أنه يحتفظ بالحق في الطعن ضد قرارات "فيفا" و"يويفا" وفقًا لقانون الرياضة الدولي.