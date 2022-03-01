هاشتاغ مصري.. الحُلُم ان ترحل يا سيسي

العالم- نبض السوشيال

مطالبات مصرية رفعت شعار ارحل يا سيسي وطالبت بمقاومة النظام والتحرك للانقلاب عليه، وكان آخر تطورات الوضع السياسي المصري الداخلي ان محكمة النقض المصرية قضت السبت الماضي، بتأييد قرار محكمة الجنايات الذي قضى بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من جماعة الإخوان المسلمين في قائمة الكيانات الإرهابية، وحسب موقع "روسيا اليوم" قضت محكمة النقض بدائرتها الجنائية برئاسة المستشار محمد رضا حسين، نائب رئيس محكمة النقض، بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر بتاريخ 13 الشهر الماضي، الذي قضى بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، و15 من قيادات «جماعة الإخوان» في قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار عن محكمة الجنايات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وتضم القائمة كلاً من: أحمد عبد المنعم أبو الفتوح، محمود عزت، إبراهيم منير من قيادات جماعة الإخوان المحظورة في مصر فضلاً عن آخرين.

وجاء حكم محكمة النقض أمس السبت، الذي تم الطعن به من عبد المنعم أبو الفتوح و6 آخرين من الذين صدر الحكم الجنائي عليهم.

ذكرنا في حلقة سابقة من (نبض السوشيال) ان وسم (#ارحل_ياسيسي) هو وسم قديم نوعا ما لا زال كثير من المصريين المعارضين لسياسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتفاعلون بقوة معه إذ كان المصريون قد رفعوه سابقا بمناسبة الذكرى العاشرة لثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.

في التاريخ المذكور اعلاه نزل المصريون بمئات الالاف الى ميدان التحرير بالقاهرة خلال مظاهرات ثورة يناير 2011، حيث يحيي الثوريون المصريون هذه المناسبة في كل عام منذ التاريخ اعلاه وتعاد التغريدات والتعليقات لتصبح حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتصدر الوسوم المتعلقة بها والمتفاعلة معها منصات التواصل على مدار أيام عدة.

وأطاحت ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011 بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 3 عقود قضاها في السلطة، عقب 18 يوما من الثورة والاعتصام في ميدان التحرير وترديد شعارات تطالب بـ"العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية" على خلفية تفشي الفقر والفساد والظلم على امتداد عقود.

وتزامن اندلاع ثورة كانون الثاني/يناير مع عيد الشرطة المصرية الـ70، وكان ذلك أحد أهم الأسباب التي أدت إلى قيام الثورة بسبب ممارسات الشرطة القمعية في عهد مبارك وتحكمها في المشهد السياسي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد هنأ في يوم الاحد 23 كانون الثاني/يناير الماضي خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة، الشعب المصري، بمناسبة ثورة 25 كانون الثاني/يناير، مؤكدا أنها عبّرت عن تطلع المصريين إلى بناء مستقبل جديد لهذا الوطن ينعم فيه جميع أبناء الشعب بسبل العيش الكريم.

وتوقف ناشطون ومغردون عند هذه التهنئة بوصفها مفارقة، فقد هاجم السيسي ثورة 25 كانون الثاني/يناير أكثر من مرة، وكرر اتهامه لها بأنها كانت وراء خراب البلاد وضياعها، مشيرا إلى أن أحد أسباب هدم الدولة هو تحريك شعبها وتحويله إلى أداة لتدميرها.

ولا يظهر على شاشات القنوات الرسمية والخاصة أي شعار يتعلق بالذكرى الـ11 لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 كما يحدث مع مظاهرات 30 حزيران/يونيو 2013 التي يتصدر شعار ذكراها في كل عام جميع القنوات التلفزيونية، وبدلا من وضع شعار 25 يناير تضع القنوات المصرية شعار عيد الشرطة.

وحول الهاشتاغ الثاني (#ارحل_ياسيسي) كتب احد الناشطين المصريين في يوم الرابع عشر من شهر كانون الثاني/يناير مقالا تحت عنوان (لقد كان أسبوعا حافلا بـ"ارحل يا سيسي") قال فيه متسائلا، ماذا يريد عبد الفتاح السيسي من الشعب المصري عندما يخرج علينا بكاريزميته المنعدمة ليعد الجميع بالرحيل من منصبه في حالة مطالبة الشعب له بذلك؟ حدث الأمر قبل ذلك ويحدث في هذه الأيام، وسيحدث بعد ذلك طالما ظل عبد الفتاح السيسي متمسكا بالسلطة يكذب كما يتنفس؛ يضلل الرأي العام ويخاطب الغرب بعبارات بلهاء على شاكلة "انتوا هتحبوا شعبنا أكتر مننا ولا إيه".

نتابع الان اهم التغريدات التي غرد بها الناشطون المصريون حول الوسمين المذكورين سالفا (#ارحل_يا_سيسي و #مقاومه_المحتل_شرف).

غرد حساب الناشط المصري (عين النسر 2 - (حساب بديل) EagleEye2 ) قائلا:

الثوره أصبحت فرض علينا .. ليس فقط من أجل الحرية .. بل من أجل حياة ومستقبل أولادنا #مقاومه_المحتل_شرف

قال حساب الناشط المصري (كوكي - koky) مغردا:

مقاومه_المحتل_شرف

إمتلك القوة للدفاع عن نفسك????

هتافك مش هيقاوم الرصاص❌

الثورة قوة مش مظاهرات وهتاف بس

قاوم يعني كن سلمي مبدع خشن وقوي

مش سلمي بس✋

قاوم=حافظ علي حياتك

قاوم يعني انت اللي تصنع الثورة بيدك

مش تستنى حد يصنعهالك وبعدين يركبها❌

قاوم ليكون الشعب صاحب القرار

نشر حساب المواطن المصري (كوكي - koky) صورة للرئيس الجنوب افريقي لنيلسون مانديلا يقول فيها (نحن لا نملك القدرة على هزيمة الحكومة في ميدان المعركة ولكن بامكاننا ان نجعل حكمها للبلاد امرا في غاية الصعوبة) وغرد قئلا:

بإمكاننا أن نجعل حكمها للبلاد أمراً في غاية الصعوبة...????✌

#مقاومه_المحتل_شرف

#ارحل_يا_سيسي

وفي تغريد ثانية له، قال حساب الناشط المصري (كوكي - koky):

مقاومه_المحتل_شرف

????(إمتلاك الشعوب للقوة)????

❌❌مش عنوان تعبير❌❌

الشعب هو انت????

إمتلك أنت عناصر القوة????

لتستعيد كرامة بلدك وإرادتها????

وده بالتدريب العملي على الأرض???? مش بالشعارات!!✋

#ارحل_يا_سيسي

نشر حساب الناشط المصري (ابو سويلم) فيديو للاجئين المصريين في على حدود بولندا وعلق قائلا:

#مقاومه_المحتل_شرف دول المصريين يا اولاد النفاق والتصريحات مرميين في عز البرد علي الحدود الاوكرانية البولندية .. دول اللي راحوا يشوفوا فرصة عمل عشان ما يمدوا ايديهم لحد ، او يتعلموا حاجه عليها القيمة .. اما حاكم يعمل مؤتمر يتكلف الاف الدولارت ويسيب ٦ الاف مصر بين الحياه والموت .. ايه راي المعيz

ث

⁦

غردت الناشطة المصرية (لامار - LAMAR) قائلة:

ملكة جمال اوكرانيا .حملت السلاح للدفاع عن وطنها. وجيش مصر .فرط بسهولة في :(-جزره -مياه النيل -سيناء -غاز المتوسط....) .يا للرجولة وشرف الجندية ،حزينة عليك يا جيش بلادي ????

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة لحساب الناشط المصري (فايق ومش رايق) الذي قال فيها:

الحلم #ارحل_يا_سيسي #مقاومه_المحتل_شرف