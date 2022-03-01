تقرير: 96 انتهاكًا اسرائيليا للحريات الإعلامية خلال شباط

العالم-فلسطين

وقالت لجنة دعم الصحفيين في تقرير إنها رصدت 85 انتهاكا إسرائيليا، بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال الشهر الفائت، تمثلت بالاعتقال، والتهديد، والاستهداف بالرصاص، والاعتداء الميداني المباشر، والسحل، واستخدامهم دروعًا بشرية، إلى جانب أشكال أخرى من الاستهداف للصحفيين والإعلاميين في الميدان وداخل سجون الاحتلال.

وأكد التقرير أن "هذه الانتهاكات تأتي في إطار محاولة قوات الاحتلال طمس الحقيقة الساطعة لجرائمها وإرهابها الذي تمارسه بحق الفلسطينيين"، في حين سجل أربعة انتهاكات من جهات فلسطينية داخلية، وسبعة انتهاكات بشأن محاربة المحتوى الفلسطيني من مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق إصابة واستهداف 28 صحافيًّا من قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال تغطيتهم هدم جرافات الاحتلال منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، وكذلك ضربهم وركلهم وسحلهم واستخدامهم دروعًا بشرية، خلال تغطيتهم المسيرات والفعاليات بالضفة.

ولفت التقرير إلى استخدام الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز السام؛ لمنع الصحفيين من التغطية والوجود في موقع الحدث، مسجلاً ست حالات لصحفيين تم استخدامهم دروعًا بشرية في المواجهات التي اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وفي قطاع غزة؛ سجل التقرير انتهاكًا واحدًا، تمثل في تأجيل محكمة صلح خانيونس، جنوبي غزة، للمرة السابعة، جلسة استئناف خاصة بالحكم على مصوّر وصحفي.

وتقول جمعية "لجنة دعم الصحفيين"، التي أسست عام 2016، وتنشط في عدة دول عربية، إنها "تدافع عن حقوق الصحفيين، وتروج لحرية الصحافة والبث الإعلامي في أرجاء المنطقة كافة".