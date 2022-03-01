أوكرانيا.. وصول عائلات عراقية إلى ثلاث دول أوروبية

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الخارجية، أحمد الصحاف في بيان، إن "أعداداً من العراقيين وصلت إلى سفارات العراق في هنغاريا، بولندا، ورومانيا، رفقة عائلتهم".

وأضاف الصحاف، أن "السفارات العراقية تقدم الدعم الانساني والقنصلي اللازمين لمساعدتهم".

كما وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحّاف، وصول 223 عراقياً من أوكرانيا إلى بولندا.

وقال الصحاف، في بيان، إن "عدد العراقيين الذين دخلوا الاراضي البولندية (223) فرداً قادمين من أوكرانيا، بحسب إحصاء زودتنا به السلطات البولندية ومن خلال تنسيق سفارة جمهورية العراق في وارشو".

وأضاف: "خاطبنا وزارة الخارجية الرومانية ودائرة الهجرة من خلال سفارة جمهوريّة العراق في بخارست لطلب تمديد إقامة العراقيين المتزوجين بأوكرانيات من الذين يرومون البقاء في رومانيا لحين استتباب الأوضاع".