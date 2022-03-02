شاهد..قانون العزل السياسي في البحرين

العالم - ابناء الديرة

اقتطع نظام الحرين نسبة واحد بالمئة شهريا من رواتب الموظفين والعمال لمصحلة تمويل حساب ضد التعطل، وتزداد نسبة الفقر في البحرين بنسبة سريعة.

رد المغرد البحريني الجمري على تصريح لوزارة الاسكان البحرينية ان وفدا اميركا ادى اعجابه بالوحدات السكنية بالبحرين قائلا: خافو ربكم "اشادوا بمساحة الوحدات قول قسم الله!

وغرد الناشط البحريني على الفائز قائلا عبر تويتر: "المعارضة التزمت السليمة برغم وحشية النظام ورعاته حفظا للدم والوطن، ونعرف ان الصهيونية متغطية بالوطنية اليوم، فليفهم النظام انه كسر كل الخطوط الحمراء.

يتمادي نظام البحرين في سياسية الاقصاء السياسي وتهميش المعارضة السياسية في ظل مد اليد لكي يتغلغل الصهيويني اكثر في كل مفاصل البحرين.

ناقش برنامج ابناء الديرة هذه المواضيع مع ضيف الحلقة، الناشط والاعلامي البحريني ابراهيم المدهون.