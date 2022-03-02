الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الري المصري: الإدارة الإثيوبية المنفردة لسد النهضة تلحق الضرر بدولتى المصب

وزير الري المصري: الإدارة الإثيوبية المنفردة لسد النهضة تلحق الضرر بدولتى المصب
الأربعاء ٠٢ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الري المصري محمد عبدالعاطي، على ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى المنشأة على الأنهار الدولية.

العالم ـ مصر

وقال الوزير خلال لقاء آنيت ويبر مبعوث الاتحاد الأوروبي لشئون القرن الإفريقي، حضره سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إن إصدار بيانات مغلوطة عن السد الإثيوبي، وإدارة السد بشكل منفرد، يؤدي إلى حدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان، وإلحاق الضرر بدولتي المصب.

وخلال الاجتماع، تبادل الطرفان الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال المياه، والموقف الحالي لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف أن الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

روابط ذات صلة

مصر توجه خطابا إلى مجلس الأمن بعد بدء إثيوبيا تشغيل سد النهضة

دعوة سودانية لمصر واثيوبيا بشأن سد النهضة

الخارجية الإثيوبية توجه رسالة طمأنة لمصر بشأن سد النهضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما.. بعد اسبوع على الحرب الأوكرانية...هل حققت موسكو أهدافها؟

وزيرا الخارجية الإيراني والصيني يبحثان محادثات فيينا والتطورات الدولية

وزير الري المصري: الإدارة الإثيوبية المنفردة لسد النهضة تلحق الضرر بدولتى المصب

الدبيبة والمشري يبحثان المضي في العملية الانتخابية 'في أسرع وقت'

غروسي: متفائل بإحراز تقدم في الضمانات المهمة مع إيران

مقتل مهاجر باكستاني وإصابة مدنيين بنيران العدوان بصعدة