الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الفرنسي: باريس لا تخوض حربا ضد روسيا

الرئيس الفرنسي: باريس لا تخوض حربا ضد روسيا
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إنه سيواصل التواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإقناعه "بالتخلي عن الأسلحة" ومنع تفاقم الصراع في أوكرانيا، لافتا إلى أن بلاده لا تخوض حربا ضد روسيا.

العالم-اوروبا

وقال ماكرون في خطاب للشعب الفرنسي في وقت متأخر الأربعاء: "أثناء إجراء مفاوضات دائمة مع رئيس [أوكرانيا فولوديمير] زيلينسكي، سأبقى أيضًا على اتصال -طالما استطعت وحسب الضرورة- مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إقناعه بالتخلي عن الأسلحة للمساعدة في المفاوضات ومنع انتشار الصراع إلى الحد الذي تستطيع فيه فرنسا القيام بذلك".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن باريس لا تخوض حربا ضد روسيا وأشاد بالدور الذي لعبه الشعب الروسي في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون: "اليوم، نحن مع الروس، الذين لا يريدون شن هذه الحرب المشينة نيابة عنهم، الذين يتحملون المسؤولية والشجاعة لحماية السلام".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، رسميا، دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.

روابط ذات صلة

بوتين لماكرون: التسوية بشأن الأوضاع في أوكرانيا أمر ممكن بهذه الشروط

البنتاغون يستبعد استقدام روسيا قوات إضافية لتعزيز عمليتها في أوكرانيا

بريطانيا تعلق على 'استبعاد' روسيا من مجلس الأمن الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إصابة 12 جنديا سوريا بنيران مسلحين في إدلب واللاذقية

البرلمان العراقي يصوت على فتح باب الترشح لمنصب الرئاسة

مادورو: ندين الحملة الإعلامية ضد روسيا

اليمن يشهد أزمة مشتقات نفطية هي الأشد منذ بدء العدوان

مواجهات مسلحة واعتقلات بعدة مناطق من الضفة الغربية

هل تساعد المحليات الصناعية في إنقاص الوزن؟