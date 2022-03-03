جولة ثانية من المحادثات بين موسكو وكييف في بيلاروسيا

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وتعقد المحادثات بالتحديد في منطقة بريست في بيلاروسيا، المتاخمة لبولندا، حيث من المقرر مناقشة وقف إطلاق النار، وفقاً لتصريحات سابقة لمدينسكي.

وكان مدينسكي قد قال للصحافيين، مساء الأربعاء: "وفقاً لمعلوماتي، غادر الوفد الأوكراني كييف بالفعل، وهو في طريقه. نتوقع لقاءهم غداً".

ونقلت وكالة "تاس" عن مدينسكي قوله إنّ الجيش الروسي يوفّر ممراً أمنياً للوفد الأوكراني، فيما أكد مستشار للرئاسة الأوكرانية، مساء أمس الأربعاء، مغادرة الوفد الأوكراني لإجراء المحادثات.

الوفد الأوكراني في طريقه لإجراء جولة ثانية من المحادثات

أفاد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بأن الوفد الأوكراني في طريقه لإجراء جولة ثانية من المحادثات مع روسيا.

وصرح الوفد الأوكراني بأنه سيبدأ مفاوضات مع وفد موسكو "في غضون ساعتين"، وفق ما نقلته وكالة "تاس الروسية.

وقال عضو بالوفد الأوكراني إن "الحد الأدنى" لبرنامج المفاوضات مع روسيا يتعلق بمسألة الممرات الإنسانية.

ولم تسفر محادثات أولية جرت الاثنين في بيلاروسيا أيضاً، عن نتائج ملموسة. وتأتي الجولة الجديدة من المحادثات على وقع سيطرة الجيش الروسي على مدينة خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أعرب في وقت سابق من اليوم عن استعداد روسيا للتفاوض، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار العملية العسكرية حتى نزع سلاح أوكرانيا.