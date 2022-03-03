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محكمة لاهاي ترسل فريقا للتحقيق في جرائم حرب محتملة بأوكرانيا

محكمة لاهاي ترسل فريقا للتحقيق في جرائم حرب محتملة بأوكرانيا
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن فريقا غادر المحكمة في لاهاي متوجها إلى "منطقة أوكرانيا" اليوم الخميس لبدء تحقيق في جرائم حرب محتملة.

العالم ـ أوروبا

جاءت مغادرة الفريق بعد ساعات من قول خان إنه سيبدأ جمع أدلة في إطار تحقيق رسمي فُتح بعد غزو روسيا لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير شباط.

وقال خان "شكلت فريقا بالأمس، سيتجه أعضاؤه اليوم إلى المنطقة. فريق متقدم يضم محققين ومحامين من أولئك الذين لهم خبرة خاصة" في هذا الشأن.

وأضاف خان أن مكتبه سيدرس احتمال ارتكاب كل أطراف النزاع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات إبادة جماعية، وهي الجرائم التي تختص بها المحكمة.

وكانت روسيا بدأت، في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير المنصرم، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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