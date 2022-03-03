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اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي

اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي وولي العهد السعودي
الخميس ٠٣ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن الكرملين عن محادثة هاتفية جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

العالم ـ روسيا

وقال الكرملين إن الرئيس بوتين أوضح لولي العهد السعودي النهج الروسي في سياق العملية العسكرية لحماية دونباس.

وأضاف البيان: "مع الأخذ في الاعتبار العقوبات التي فرضها عدد من الدول الغربية ضد روسيا، شدد فلاديمير بوتين على عدم جواز تسييس قضايا إمدادات الطاقة العالمية، كما أوضح نهج روسيا في سياق العملية العسكرية الخاصة حماية دونباس".

وبحسب الكرملين، فإن بوتين ومحمد بن سلمان عبّرا عن مصلحة مشتركة في تطوير شراكة مفيدة متبادلة.

وجاء في البيان: "أعرب الطرفان عن ارتياحهما إزاء تنفيذ الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" لتعهداتها، مما يساهم في ضمان الاستقرار في سوق النفط العالمية. ستواصل روسيا والمملكة العربية السعودية تنسيق مقاربتهما في إطار هذه الصيغة".

كما أعرب الطرفان، وفقا للكرملين، عن الاهتمام المشترك في التطوير الشامل للشراكة الروسية السعودية ذات المنفعة المتبادلةـ وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات.

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