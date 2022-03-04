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شيرمان تزور المغرب والجزائر ومصر في الأسبوع القادم

شيرمان تزور المغرب والجزائر ومصر في الأسبوع القادم
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات في واشنطن أن ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ستتوجه إلى تركيا وإسبانيا والمغرب والجزائر ومصر في الفترة من 4 إلى 11 مارس.

العالم _ افريقيا

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن شيرمان ستناقش في إسطنبول ومدريد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن شيرمان ستقود بعدها الوفد الأمريكي خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمغرب، كما ستبحث القضايا السياسية الإقليمية.

وفي الجزائر، ستلتقي شيرمان بالرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، وترأس الوفد الأمريكي للحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة والجزائر.

وأخيرا، ستسافر نائبة وزير الخارجية إلى القاهرة، حيث ستلتقي بوزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين.

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