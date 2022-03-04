اكبر مفاعل نووي باوروبا يتعرض لقصف باوكرانيا.. حدث يهز اوروبا بالكامل!

خاص بالعالم

السلطات الأوكرانية أعلنت صباح اليوم الجمعة أنّ قصفاً روسياً استهدف محطة زابوريجيا التي تضمّ ستّ مفاعلات ذرية، مما أسفر عن اندلاع حريق في مبنى للتدريب، خارجَ محيطِ المحطة.

وقالت هيئةُ الطورائ الاوكرانية إنّ الحريقَ نتجَ عن هجومٍ للقواتِ الروسية، فيما اكد متحدث باسم إدارة محطة زاباريجيا ان مقاتلين شيشانيين هم من اقتحموا المحطة النووية وحاولوا زرع ألغام فيها.

وقال مسؤولو المحطة إنّ القصفَ الروسي أسفرَ عن أضرارٍ في مبنى للتدريب وأحدِ المختبرات، مضيفين أنه لم يتمَّ تسجيلُ ايِ تغيُرٍ في مستوياتِ الاشعاعات في الموقع.

اما الرئيسُ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وفي رسالة مصورة عبر الهاتف اتهم موسكو باللجوءِ إلى الرعب النووي والسعي لتَكرار كارثةِ تشيرنوبيل.

وقال زيلينسكي: "ليس هناك أيُ بلدٍ آخر في العالم سوى روسيا أطلقَ النار على محطاتٍ للطاقةِ النووية. انّها المرةُ الأولى في تاريخِ البلاد وفي تاريخِ البشرية التي يحصلُ أمرٌ مماثل، وأنّ هذه الدولةَ الإرهابية تلجأُ الآن إلى الرعبِ النووي من خلال قصفِها لمحطة زاباريجيا النووية".

السلطات الأوكرانية اعلنت أنّها تمكنّت من إرسال فرق إطفاء إلى محطة زاباريجيا للطاقة النووية بعد ان كانت القوات الروسية منعتها من الوصول الى المحطة، مؤكدة أنّ السلامة النووية لهذا الموقع باتت مضمونة بعد إخماد الحريق القريب من المحطة، الامر الذي أيدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، موضحة أنّ كييف أبلغتها بعدم تضرّر أيّ من المعدات الأساسية في المحطة.

اما في سياق ردود الافعال، فقد اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ان تصرفات الرئيس الروسي فلادمير بوتين التي وصفها بالمتهوّرة يمكن أن تهدّد مباشرة سلامة أوروبا بأسرها. كما دعا جونسون إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا.