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باشاغا: ندرس خيارات استلام السلطة بطرابلس.. و"لن تسفك قطرة دم واحدة"

باشاغا: ندرس خيارات استلام السلطة بطرابلس.. و
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس الحكومة الليبية الجديدة فتحي باشاغا أن حكومته "تدرس كل الخيارات لاستلام السلطة في طرابلس" وأنها"تمثل كل الليبيين"، و"لن تسفك قطرة دم واحدة".

العالم _ افريقيا

وقال باشاغا: "سنباشر بدراسة جميع الخيارات لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة ونحن قادرون على أداء هذا الاستحقاق".

وأضاف في كلمة خلال أداء اليمين القانونية لأعضاء حكومته: "نحن دعاة سلام قولا وفعلا والبعض يحاول جرنا للحروب ولن نسفك قطرة دم واحدة ولن نسمح باستمرار هذا العبث".

وفي إشارة إلى "حكومة الوحدة الوطنية" التي أعلن رئيسها عبد الحميد الدبيبة أنها "مستمرة في عملها" وحذر من اقتحام مقراتها، شدد باشاغا على أن حكومته "تمثل كل الليبيين"، وأنها "ستعمل على إنهاء المراحل الانتقالية ودعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية"، وذلك حسبما ذكرت "بوابة إفريقيا".

وفي ختام جلسة أداء اليمين حدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح "قائمة أولويات تمثل نبض المواطن ومصدر المعاناة وشكواه التي دامت لعقد من الزمن، ينبغي التركيز والعمل عليها، فور مباشرة الحكومة لمهامها".

وأعاد صالح التأكيد على مطالبة النائب العام "اتخاذ ما يلزم حسب ما طلب منه من مجلس النواب والحكومة وفي بيان مجلس النواب يوم منح ثقته للحكومة يوم 01 مارس 2022". وذلك في إشارة إلى حسم موضوع ازدواجية الحكومة، بعد رفض الدبيبة الاعتراف بالحكومة الجديدة.

وحول ما أثاره الدبيبة من أن جلسة منح الثقة للحكومة تخللها تزوير، قال صالح إن "النواب الذين عارضوا وادعوا تزوير جلسة منح الثقة هم موظفون لدى الحكومة" وأنهم "يُقدمون مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن" وأكد أنه "في الجلسات القادمة سنقوم بإسقاط عضوية هؤلاء النواب".

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