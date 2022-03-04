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السيد الصدر يدعو إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا

السيد الصدر يدعو إلى هدنة إنسانية في أوكرانيا
الجمعة ٠٤ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

دعا زعيم التيار الصدري بالعراق السيد مقتدى الصدر، إلى هدنة في أوكرانيا لإخراج القتلى والجرحى وإيصال المواد الغذائية.

العالم - العراق

وقال السيد الصدر في كلمته المضمنة في خطبة الجمعة المركزية لهذا اليوم: إن"أوكرانيا ترزح تحت السلاح الروسي الفتاك بسبب مباشر، وتعاني الويلات بسبب السياسة الأمريكية هناك".

وأضاف أن "ما يحدث في أوكرانيا من معاناة للشعب والمدنيين يندى له جبين الإنسانية، ولذا يجب على المنظمات الدولية مراعاة ذلك والمطالبة لهم بهدنة لإخراج القتلى والجرحى من الطرفين وإيصال المواد الغذائية والطبية لهم بأسرع وقت ممكن".

وتابع: "لا يفوتني أن أدعو القوات الروسية إلى مراجعة قرارها بالحرب والعمل الجدي للحوار مع جارتها أوكرانيا، فالحوار والعقل صفة محمودة عند كل الأديان والأنبياء".

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