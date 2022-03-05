كلاسيكو تونس.. الأفريقي يواجه النجم الساحلي اليوم

العالم - رياضة

هذا وضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة على استاد "حمادي العقربي برادس" في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت تونس (الرابعة بتوقيت الدوحة)، بحضور الجماهير لأول مرة هذا الموسم بالنسبة إلى الفريق المستضيف، الأفريقي، وذلك بعدما أقرت السلطات التونسية عودة المشجعين إلى المدرجات، تزامناً مع تراجع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد.

وتندرج المباراة ضمن المجموعة الثانية، التي يحتل فيها النادي الأفريقي المركز الثاني بـ15 نقطة، بينما يوجد النجم الساحلي في وضعية أصعب من منافسه، تحديداً المرتبة السادسة برصيد 10 نقاط، علماً أن أصحاب المقاعد الـ3 الأولى من كل مجموعة يتأهلون إلى مرحلة التتويج.

ويعلم لاعبو الأفريقي أن الفوز على النجم سيقرّبهم خطوة أخرى نحو المرحلة الأخيرة من أجل المراهنة على اللقب، فيما يسعى النجم الساحلي لمغادرة المراتب الأخيرة، بما أن استمرار الوضعية الحالية للفريق ستقوده إلى مرحلة تفادي النزول.

ورافق الغموض مستقبل المدير الفني للنجم الساحلي، الفرنسي روجي لومير، خلال الأيام الماضية، بسبب أزمة النتائج، قبل أن يحقق الأخير فوزه الأول مع الفريق، وذلك على مستقبل سليمان، بنتيجة هدفين دون رد، في مباراة مؤجلة من الدوري.

وعلى الجهة المقابلة، تعتبر مواجهة "الكلاسيكو" امتحاناً حقيقياً لمدرب الأفريقي منتصر الوحيشي، الذي واجه في وقت سابق انتقادات قوية من الجماهير، بسبب ضعف الأداء في بعض المباريات.