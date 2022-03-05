العشرات يتوافدون إلى مراكز التسوية في دير الزور وحلب والرقة

العالم - سوريا

ففي مدينة دير الزور ذكر مراسل سانا أن صالة العامل استقبلت اليوم عشرات المدنيين المطلوبين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية وسط جهود حثيثة وتسهيلات كبيرة من قبل اللجان المعنية لضمان التحاق جميع المشمولين بالتسوية وإعادتهم إلى حياتهم العادية في مناطقهم.

وأشار عدد من المواطنين الذين تمت تسوية أوضاعهم إلى أن التسوية أتاحت لهم فرصة العودة إلى أهلهم وقراهم واستعادة حياتهم الطبيعية حيث بين معاذ العليان وسعيد النايب ورضوان الكبيب أنهم قاموا بإجراء التسوية ليعودوا مع عائلاتهم إلى منازلهم التي هجروا منها منذ سنوات ويمارسوا أعمالهم الزراعية في أراضيهم.

وأعرب سلمان عنتر عن سعادته بهذه الفرصة التي مكنته من العودة إلى صفوف الجيش العربي السوري بعد أن فر من الخدمة الإلزامية قبل تسع سنوات في حين بين أحمد البنكي أنه متخلف عن أداء الخدمة الإلزامية وقام بتسوية وضعه تمهيداً للالتحاق بصفوف الجيش.

ودعا محمود الحنيش كل الذين تشملهم التسوية للانضمام إليها لافتاً إلى أن الإجراءات بسيطة وسهلة ولا تستغرق سوى دقائق معدودة.

وأفاد مراسل سانا في الرقة بأن “لجان التسوية في السبخة سوت أوضاع عدد من المطلوبين الواصلين من عدة مناطق إيذاناً بعودتهم إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية أسوة بآلاف الأشخاص ممن سبقوهم إلى عملية التسوية”.

ولفت عدد من الذين سويت أوضاعهم إلى أن الخطوة الأولى بعد تسوية أوضاعهم هي العودة إلى منازلهم بين أهلهم وإنهاء حالة النزوح التي فرضت عليهم نتيجة الأحداث للتخلص من الضغط الذي تمارسه عليهم ميليشيا (قسد) ومجموعات إرهابية منتشرة في عدد من مناطق الريف الشمالي للمحافظة.

إلى ذلك تتواصل عملية التسوية في مركزي دير حافر وتل عرن بريف حلب الشرقي حيث أشار مراسل سانا إلى أن “العشرات من المشمولين التحقوا اليوم بالتسوية تمهيداً لعودتهم إلى منازلهم وممارسة حياتهم الاعتيادية”.

وتتواصل عملية التسوية في المراكز المخصصة في دير الزور والرقة وحلب حتى التحاق جميع الراغبين من المشمولين بها.