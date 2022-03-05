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فتحي باشاغا يرحب ببيان مجموعة (2+3) حول الوضع في ليبيا

فتحي باشاغا يرحب ببيان مجموعة (2+3) حول الوضع في ليبيا
السبت ٠٥ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

رحب رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بالبيان الصادر عن مجموعة (2+3) حول تطورات الوضع في ليبيا والذي أدان "أعمال العنف والخطف والترهيب".

العالم - ليبيا

كما رحب باشاغا، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت في بيان باسم حكومته، بتشديد بيان الدول الخمس على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، أن "مهمة حكومته هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب".

وكان البرلمان الليبي، منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا لتكون بديلة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتكونت قائمة الحكومة التي قدمها باشاغا، من 3 نواب لرئيس الحكومة و30 وزيرا و8 وزراء دولة.

من جهتها، رفضت حكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة بقيادة فتحي باشاغا، متهمة البرلمان بـ"التزوير"، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.

وقال بيان لحكومة الدبيبة: "إن ما حدث في جلسة مجلس النواب يؤكد استمرار رئاسته في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية".

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