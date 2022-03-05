الداخلية التونسية تعلن إحباط "خطة إرهابية" وتعتقل امرأة

العالم - تونس

وأوضحت الوزارة في بيان أن المتهمة كانت تعتزم اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين متورطين في قضايا إرهابية، إضافة إلى تخطيطها لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية.

وتابع البيان: "تم إحباط مخطط لعنصر تكفيري نسائي (سبق أن قضّت عقوبة سجن بسبب تورطها في قضية عدلية ذات صبغة إرهابية)".

وأضاف: "يتمثل المخطط في اختطاف أبناء بعض منتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية للمقايضة بهم لإطلاق سراح مساجين مورطين في قضايا إرهابية، إضافة إلى تخطيطها لتنفيذ عملية تفجير تستهدف إحدى المنشآت الأمنية باستعمال حزام ناسف كانت تسعى لصناعته".