المدينة الصاروخية الايرانية الجديدة تجعل الاعداء يتحسسون رأسهم

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هي المرة الأولى التي تكشف فيها القوة الجوفضائي التابعة للحرس الثوري عن قاعدة طائرات مسيرة تحت الأرض حيث توجد في القاعدتين طائرات مسيرة بمدى ألفي كيلومتر، ومنصات إطلاق ثنائية للصواريخ، ومنصات إطلاق متعددة للطائرات المسيرة بدقة وجودة عالية والتي تم عرضها مؤخرا في مناورات الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله سبعة عشر، حيث أظهرت فاعلية مذهلة في الدفاع عن أمن الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني ضد أي تهديد.

وبالتزامن مع حلول شهر شعبان ومناسبة ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) وعشية يوم تاسيس حرس الثورة الاسلامية جاء الكشف عن القاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة والتي حملت أكثر من رسالة للعدو والصديق في آن واحد حيث تضمنت تحذيرا للأعداء من مغبة التمادي في تهديداتهم الإقليمية كما تضمنت دعما وتعزيزا لموقف الأصدقاء في المنطقة والعالم بأسره.

في القواعد الجديدة للطائرات المسيرة، يمكن اطلاق 60 طائرة مسيرة في لحظة واحدة، وبما أن مدى هذه الطائرات طويل وغير محدود، ليس هناك حد للأهداف ويمكن إصابة أي هدف معاد، حيث زادت قوات حرس الثورة الإسلامية النارية الصاروخية وإطلاقها المتزامن أكثر من 6 إلى 7 مرات، كما تقلص وقت التحضير والإطلاق بشكل كبير، ويمتلك حرس الثورة أسلحة فعالة ومحلية الصنع بالقدر الكافي حيث أن تجسيد القوة الحقيقية يكمن في الصواريخ والطائرات المسيرة والدفاع والطائرات والسفن.

قائد قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية العميد حاجي زاده أكد انه "لقد زادت قوتنا النارية الصاروخية وإطلاقنا المتزامن أكثر من ست إلى سبع مرات، كما تقلص وقت التحضير والإطلاق بشكل كبير.. كما إن بإمكان قواتنا إطلاق ستين طائرة مسيرة في آن واحد.. ولأن مدى هذه الطائرات طويل وغير محدود، فليس لدينا حد للأهداف ويمكننا إصابة أي هدف معاد". ووصف العميد حاجي زاده تصريحات العدو عن قوة الطائرات المسيرة لحرس الثورة بأنه مؤشر على زيادة تنوع القوة الإيرانية.

ان الهدف من تحقيق التقدم ورفع المستوى الدفاعي والهجومي الايراني هو مواجهة التهديدات المختلفة كما انه تقدم الدعم للأصدقاء في المنطقة ، حيث اكد القائد العام للجيش في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء عبدالرحيم موسوي بمناسبة يوم الثالث من شعبان ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) ويوم تاسيس حرس الثورة الاسلامية ان السجل اللامع للحرس الثوري الذي تحقق في اعوام الثورة الاسلامية المجيدة بجهود وتضحيات وجهاد قادة وكوادر هذه المؤسسة الثورية في المجالات الدفاعية والعقيدية والثقافية والاكتفاء الذاتي ومساعدة المواطنين، قد عاد بثمار قيمة استفاد منها الشعب الايراني الابي والشعوب المظلومة في العالم.

واكد وزير الدفاع العميد محمد رضا اشتياني خلال مراسم تدشين مجموعة من المنتجات العسكرية الحديثة والمصنعة محليا؛ 7 منها في للقوة البرية، و منتجين في مجال الهجوم الجوي، ومنتج واحد للدفاع البحري ضرورة تزويد القطاع العسكري والدفاعي في ايران باحدث الاجهزة الذكية، قائلا : ان منظمة الصناعات الدفاعية الايرانية، وفي اطار هذه الستراتيجية وضعت نصب برامجها رفع مستوى الاداء والفاعلية بجميع المعدات والاجهزة العسكرية المنتجة محليا، وبما يشمل الاسلحة الفردية والصواريخ والقنابل وغيرها من الاعتدة الدفاعية.

هذا التطور الكبير دليل على فشل سياسة الضغوط القصوى الاميركية ضد ايران ، وهو ما يلقي باثاره على مفاوضات فيينا التي تجري الان والخیار المؤکد للجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة هو عدم تجاوز خطوطها الحمراء، وانها تسعى إلى اتفاق جید، ولکن فی إطار المصالح الوطنیة ومراعاة الخطوط الحمراء. ومع تنامي قدرات ايران الدفاعية تملك القدرة على المشاركة في المباحثات من موقف القوة في الدفاع عن حقوقها المشروعة ورفع اجراءات الحظر الجائرة التي تستهدف الشعب .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع صور ومقاطع فيديو للقاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة وتفاعلوا مع الخبر حيث اثنوا على هذا التطور الذي يحققه حرس الثورة الاسلامية مؤكدين ان الخير والمنافع من هذا التطور تعم على الشعوب المظلومة في المنطقة وعبروا عن افتخارهم بتحقيق الجمهورية الاسلامية للتطور في المجالات المختلفة والمجال الدفاعي والحصول على احدث التقنيات لتطوير وتدعيم البنية العسكرية والدفاعية والفعالية المذهلة لهذه القواعد في الدفاع وحماية أمن للبلاد.

وغردت "Fateme Nor" : "ازاحة الستار عن قاعدتان للصواريخ والطائرات المسيرة تابعة لسلاح الجو لحرس الثورة ودخولهما دورة التشغيل. رأيتم الاقتدار الوطني".

وغرد "احمد الاحمدي" : "نبارك ولادة الإمام حسين عليه السلام ويوم تاسيس حرس الثورة الاسلامية لحرس الثورة الولائي والمدافعين عن الثورة الإسلامية، من خلال ازاحة الستار عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة التابعة لقوات الجو فضاء في حرس الثورة الاسلامية حيث إنهم حصن قوي ومتين للأمة الإيرانية".

فيما غرد "يونس السراجي" : "حرس الثورة الإيراني يكشف عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإيراني تكشف عن مدينة تحت الأرض للطائرات المُسيرة وأخرى للصواريخ الباليستية، وتؤكّد أن قدرة تشغيل وإطلاق الصواريخ زادت لأكثر من 6 إلى 7مرات".

وغرد صاحب حساب باسم "رصاصة شهيد .... وقلم (جنوبي) " :"أزيح الستار السبت عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة تابعة للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني. وأفادت وكالة مهر للأنباء انه “بمناسبة ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) وعشية يوم الحرس الثوري، تم الكشف عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوات الجوية للحرس الثوري الإيراني".

فيما غردت "fatemeh" : " رفع الستار عن قواعد جديدة للصواريخ والطائرات المسيرة لحرس الثورة الاسلامية بحضور القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية تم الكشف عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة لقوات الجو فضاء ودخولها دورة التشغيل، تقدم حرس الثورة الاسلامية في المجال الصاروخي يعتبر تطور عظيم ندين فيه بالفضل لحراس الوطن".

وغرد "Mehrdad Khalili" :"وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍۢ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ .. - مشاهد من المدينة الصاروخية ومدينة الطائرات المسيرة لقوات حرس الثورة الإسلامية التي كشفت عنها اليوم".

فيما غرد "Ahmed أحمد" :"صورة شهيدنا المهندس موجوده في مشاهد من المدينة الصاروخية ومدينة الطائرات المسيرة لقوات حرس الثورة الإسلامية التي اليوم تم الكشف عنها منظر يريح القلب والروح".