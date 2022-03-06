هل تتحضر الفصائل الموالية لتركيا للتوجه إلى أوكرانيا؟

العالم-سوريا

ونقل "المرصد" عن مصادر قولها إن الفصائل الموالية لتركيا جهزت قوائم بأعداد كبيرة، بأمر من الاستخبارات التركية، في حين أنه لم يغادر أي مقاتل إلى أوكرانيا حتى الآن.

وذكرت المصادر بأن مجموعات المرتزقة سيقاتلون ضمن حرب عصابات، بمرتبات شهرية تتجاوز الـ2000 دولار أمريكي.

وبحسب "المرصد" فإن هؤلاء الأشخاص يتوافدون للتسجيل لدى مسؤولي وسماسرة الفصائل المسلحة، أملًا منهم بالحصول على الأموال والوصول إلى دول الإتحاد الأوروبي عبر بولندا.

وكانت الاستخبارات الروسية قد أعلنت أن قاعدة "التنف" التي تحتلها القوات الأمريكية في جنوب سوريا، باتت معسكرا لتدريب إرهابيي "داعش" قبل إرسالهم إلى دونباس شرق أوكرانيا لمؤازرة النازيين الجدد.

وجاء في بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "قام الأمريكيون نهاية عام 2021 بتحرير عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" من مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وتم إرسالهم إلى قاعدة "التنف" التي تسيطر عليها الولايات المتحدة، حيث خضعوا لتدريب خاص على تنفيذ الأعمال التخريبية والإرهابية، قبل إرسالهم إلى منطقة دونباس".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل تشكيل زمر جديدة من الإرهابيين وتعتزم إرسالهم إلى أوكرانيا عبر بولندا، وأن "الاستخبارات المركزية الأمريكية وقيادة العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الأمريكية تواصل حشد "وحدات داعشية جديدة" في الشرق الأوسط والدول الإفريقية.